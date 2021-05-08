В стиле GTA: преступник угнал машину полиции, врезался и угнал другую

В США жители штата Флорида стали свидетелями безумной погони в округе Волуси, где угонщик скрывался от полицейских на полицейской машине.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел 6 мая. Преступник пытался на скорости оторваться от правоохранителей, офицеры смогли вытеснить его с дороги. Водитель свернул в лесной массив, где разбил машину, однако на этом не остановился.

Он молниеносно выскочил из разбитого автомобиля и запрыгнул в другую полицейскую машину, на которой также попытался скрыться.

Полицейские в итоге смогли остановить беглеца: в конце концов он сдался и лег на землю.

Пользователи соцсетей полагают, что угонщику никто не поверит даже в тюрьме. Другие считают, что полиции стоит взять за правило не оставлять машины без присмотра.