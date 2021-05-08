Население Армении сокращается

Численность постоянного населения Армении по данным текущего учета на основе переписи населения 2011 года по положению на 1 января 2021 года составила 2 963.3 тыс. человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета республики.

Численность населения Армении по состоянию на 1 января 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизилась на 3,8 тыс. человек.

Число городского населения Армении на 1 января прошлого года составило 1895.6 тыс. жителей, причем в Ереване - 1091.7 тыс. жителей. В сельской местности численность населения составляет 1 067.7 тыс. человек