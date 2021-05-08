В Дании сожгут 4 млн. норок

В Дании в ближайшее время выкопают четыре миллиона умерщвленных норок. Выяснилось, что продукты разложения загрязнят источники питьевой воды и озеро, в котором можно купаться .

"Думаю, что живущие поблизости люди почувствуют в воздухе острый запах гниения, с примесью сладости. Мы никогда не сталкивались с такой проблемой", - говорит представитель министерства окружающей среды Дании Ян Рейс.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в прошлом году 15 миллионов животных пришлось уничтожить, так как у некоторых из них обнаружили коронавирус, который, мутируя, способен передаваться человеку. При этом четыре миллиона зверьков закопали на двух военных полигонах, но трупы вышли на поверхность. Парламент затем проголосовал за эксгумацию и сожжение тушек. Процесс займет около двух месяцев. В министерстве окружающей среды просят местных жителей не открывать окна и не вывешивать постиранное белье на улице.

Еврокомиссия пообещала выплатить звероводческим хозяйствам Дании компенсацию в размере почти двух миллиардов евро. Из-за инцидента, который привел к отставке министра сельского хозяйства, содержание норок в в стране запрещено до начала следующего года. Власти признали, что не стоило уничтожать все поголовье норок, а решение о массовом захоронении было ошибочным.