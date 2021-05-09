Египет запустит в июне производство китайской вакцины Sinovac

Египет запускает в июне локальную линию производства вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech. Об этом сообщила в воскресенье министр здравоохранения и народонаселения страны Хала Заид в ходе посещения производственной линии холдинговой компании биологических препаратов и вакцин VACSERA, на мощностях которой будет производиться китайская вакцина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"18 мая поступит первая партия сырья для производства, - сказала она. - Первые два миллиона доз будут произведены уже в конце июня, они пройдут тестирование в Египетском управлении по лекарственным средствам, после чего в конце июля будет запущено массовое производство этой вакцины".

По словам министра, "Египет стремится стать региональным хабом в производстве вакцин и экспортировать их в страны Африки".