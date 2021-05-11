В Казани сняли режим КТО, введенный после стрельбы в школе

Режим контртеррористической операции (КТО), введенный после стрельбы в школе в Казани, снят, сообщает УФСБ по Татарстану, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В пределах территории, ограниченной улицами Джаудата Файзи - Мамадышский тракт - Магистральная - Хайдара Бигичева, действовал правовой режим КТО. В пределах территории проведения КТО правовой режим контртеррористической операции отменен", - говорится в распространенном сообщении.