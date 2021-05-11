Власти Татарстана возьмут на себя похороны погибших при стрельбе в школе

Власти Татарстана возьмут на себя организацию похорон погибших в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщил президент республики Рустам Минниханов на оперативном совещании в детской республиканской клинической больнице.

"Сегодня постановление уже готово. Мы все необходимые выплаты, похоронные вопросы, все вопросы берем на себя, организуем эту работу", - сказал он.

Минниханов также отметил, что помощь будет оказана и всем пострадавшим.

В пресс-службе главы республики агентству уточнили, что время похорон пока неизвестно в связи с тем, что продолжаются следственные мероприятия.

Минниханов посетил в больнице детей, раненных в результате стрельбы. Видео встречи предоставила журналистам пресс-служба Минниханова.