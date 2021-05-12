В Израиле намерены расширять военную операцию

Армия обороны Израиля намерена усиливать удары по сектору Газа до полного уничтожения тоннелей палестинских радикалов.

Об этом заявил начальник Генштаба еврейского государства Авив Кохави, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы расширять военную кампанию до тех пор, пока это необходимо. Мы продолжим наносить удары и не оставим целым ни одного тоннеля [которые палестинские радикалы используют для атак на Израиль]", - цитирует его армейское радио "Галей ЦАХАЛ".