Похороны погибших при стрельбе в школе в Казани пройдут 12 мая

Похороны погибших в результате стрельбы в гимназии пройдут в среду в Казани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Всего в результате стрельбы погибли девять человек, в том числе семь детей, 21 человек был ранен. Один 14-летний ребенок находится в критическом состоянии, ребенок не транспортабелен. Все погибшие накануне были опознаны. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Нападавший задержан. По факту стрельбы возбуждено дело об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.