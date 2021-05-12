В Ереване началась забастовка водителей

Десятки водителей общественного транспорта в Ереване начали забастовку из-за перебоев с поставками бензина и дизельного топлива. В образовании дефицита они обвиняют столичные власти, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как утверждают протестующие, перебои с поставками начались после того, как администрация города заключила контракт на обеспечение транспорта с компанией CPS. После этого топливо в хранилищах стало появляться все реже, а накануне пропало вовсе. "Как нам теперь работать? Пусть государство думает, мэрия думает над тем, как решить проблему. Тысячи наших сограждан остались без транспорта", - заявил один из водителей.

В свою очередь, в пресс-службе мэрии Еревана заявили, что вина за перебои с поставками лежит на поставщиках нефтепродуктов. Чиновники заверили, что проблема носит исключительно технический характер и будет устранена в ближайшее время.