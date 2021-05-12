В России за сутки выявили 8 217 новых случаев заражения коронавирусом. Число вылечившихся россиян возросло за сутки на 8 614, до 4 518 529, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 355 против 329 днем ранее. Всего от инфекции умер 114 331 пациент.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,33%, следует из данных штаба.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 718, до 1 124 630. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,24%. Днем ранее было выявлено 2 628 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 59 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 19 013.