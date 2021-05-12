В Германии атаковали синагогу

Полиция Бонна усилила охрану местной синагоги после беспорядков, несколько человек задержаны.

Как передает Day.Az, об этом заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время охрана синагоги, которая была организована и ранее, усилена", - заявил представитель полиции Бонна, уточнив, что не может рассказать детали полицейской операции "из стратегических соображений".

По словам полицейского, во вторник вечером несколько молодых людей "атаковали вход в синагогу" и развели там огонь. Прибывшие на место полицейские установили, что стекла на входной двери разбиты, там же были обнаружены листовки, предположительно, на арабском языке. Напротив синагоги был обнаружен бело-синий флаг, который, предположительно, был подожжен злоумышленниками. На прилежащих улицах полицией были остановлены для проверки документов и временно задержаны двое двадцатилетних молодых людей. Позже полиция задержала еще одного подозреваемого 24 лет. Автомобиль, на котором предположительно передвигались подозреваемые, также обнаружен.

В связи с инцидентом возле синагоги в Бонне полиция Бонна разыскивает еще одну подозреваемую - девушку 18-22 лет в темной одежке, волосы уложены в косу. Свидетелей, видевших ее, просят связаться с полицией.

В свою очередь в Берлине усилили охрану синагог на фоне антиизраильских протестов. В полиции Берлина отметили, что единственные правонарушения в ходе антиизраильских протестов в Берлине зафиксированы пока на демонстрации 9 мая в районе Нойкельн, десять человек были задержаны. В акции приняли участие около 900 человек, полиция многократно призывала демонстрантов соблюдать санитарные правила - надеть защитные маски и держать дистанцию между людьми в полтора метра. Группа подростков и молодых людей после официального завершения акции атаковала представителей полиции в районе станции метро Херманнплац. Они забрасывали полицейских пустыми бутылками и камнями, в ответ был применен перечный спрей. В ходе операции пострадали 16 сотрудников, сказали в пресс-службе.