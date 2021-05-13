Установлены сроки начала лесных пожаров на Земле

Лесные пожары на Земле начали распространяться около 383 миллионов лет назад, сроки установили ученые Алабамского университета, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным специалистов, самые первые лесные пожары из-за молний или извержений вулкана вспыхивали на планете 420 миллионов лет назад, но тогда они не распространялись на большую площадь, потому что первые сосудистые растения без листьев, ветвей или развитой корневой системы росли во влажном климате.

Позднее растения эволюционировали, освоив более засушливые места, и за этим последовали ранние и широкомасштабные лесные пожары. Особенно сильные возгорания происходили 372-359 миллионов лет назад. Большинство свидетельств о пожарах найдены на территориях современной Северной Америки, Гренландии и части Европы - тогда эти земли относились к восточной части древнего континента Еврамерика (Лавруссия).

В датировке ученым помогли ископаемые угли и геохимические сигналы из древних слоев горных пород. Они установили, что в Еврамерике тогда начали доминировать высокие деревья и кустарники - предки современных семенных растений.