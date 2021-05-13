США заблокировали проведение заседания СБ ООН по кризису между Палестиной и Израилем

Вашингтон заблокировал проведение 14 мая открытого заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по эскалации между Палестиной и Израилем и предлагает провести такую встречу 18 мая.

Об этом говорится в письме постпредства США председателю СБ, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, передает Day.Az.

"США не могут поддержать проведение открытого заседания по видеосвязи в пятницу, 14 мая, ввиду продолжения активных дипломатических усилий, в том числе на самом высоком для нас уровне. Мы считаем, что открытая встреча завтра [14 мая] не поддержит усилия по деэскалации", - говорится в документе.

"США поддержали бы проведение открытой видеовстречи во вторник, 18 мая", - добавили в дипмиссии. Там отметили, что Вашингтон рассчитывает на поддержку других членов СБ "в поиске пути для прекращения насилия".

Ранее в китайском постпредстве ТАСС подтвердили, что встреча 14 мая не состоится, "так как члены СБ не смогли прийти к консенсусу относительно ее проведения".

Из-за виртуального формата заседаний Совет Безопасности не может провести процедуру голосования по повестке встречи. Таким образом возражение лишь одной страны фактически накладывает вето на обсуждение данной темы. При очном формате блокирование обсуждения было бы возможно только при голосовании против большинства из 15 стран. Россия неоднократно призывала к возвращению встреч СБ ООН в очный формат.

Ранее также из-за позиции США СБ ООН на двух закрытых экстренных заседаниях не удалось согласовать общее заявление с призывом к деэскалации. Как стало известно ТАСС, Вашингтон настаивал на том, чтобы в документе осуждались действия радикального палестинского движения ХАМАС.