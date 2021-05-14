https://news.day.az/world/1342569.html В России сгорел троллейбус - ВИДЕО
В России сгорел троллейбус - ВИДЕО
В Рязани на Московском шоссе сгорел троллейбус №1. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Как передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец, инцидент произошел утром в пятницу, 14 мая, в районе ООТ "Элеватор". По информации мэрии, водитель действовал по инструкции. Он выпустил пассажиров, обесточил троллейбус и попытался потушить огонь.
Огонь локализовали пожарные, прибывшие на место происшествия. Пострадавших нет.
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