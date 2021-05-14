Состояние Илона Маска рухнуло с начала недели

Состояние гендиректора производителя электромобилей Tesla Motors Илона Маска упало более чем на 20 миллиардов долларов с начала недели, подсчитал журнал Forbes.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По оценке издания, состояние Маска на текущей неделе снизилось на 20,5 миллиарда долларов, до 145,5 миллиарда долларов. Акции Tesla по итогам закрытия четверга упали на 15% с начала недели. При этом глава Tesla по-прежнему занимает третью позицию в списке самых богатых людей по версии Forbes.

В конце прошлой недели Маск появился на американском комедийном шоу Saturday Night Live, в рамках которого он в шуточной форме высказался о своих бизнес-планах, а также затронул тему недавнего ажиотажа вокруг криптовалют. В частности, Маск назвал Dogecoin, созданную как пародия на биткоин, "обманом", что привело к обрушению ее стоимости за сутки на 30%.

А в ночь на четверг глава Tesla объявил в своем Twitter о том, что компания приостановит продажу своих электромобилей за биткоины. По словам Маска, компания обеспокоена быстром ростом использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты, в частности, угля.

На этом фоне биткоин обвалился на 29% с достигнутого в апреле исторического максимума. А состояние самого Маска за сутки снизилось на 2,5% или почти на 4 миллиарда долларов следом за падением стоимости акций Tesla на 3%. На балансе компании находятся биткоины, в целом на момент покупки они стоили 1,5 миллиарда долларов, однако некоторая часть их уже продана.