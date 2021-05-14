Армия Израиля сообщила об ударе по оружейному цеху в секторе Газа

Израильские истребители нанесли в пятницу удар по цеху ХАМАС по производству вооружений в северной части сектора Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители нанесли удар по цеху по производству оружия в северной части сектора Газа, принадлежащему террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении военных.