Индийский политик заявил, что коронавирус "тоже хочет жить"

Бывший премьер-министр индийского штата Уттаракханд Тривендра Сингх Раван заявил, что коронавирус - "живой организм и имеет право на жизнь", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Если говорить философски, то вирус SARS-CoV-2 - тоже живой организм, который хочет жить и имеет право жить, как и люди. Но мы считаем себя самыми умными и пытаемся уничтожить его. Поэтому он постоянно мутирует", - отметил Раван в эфире местного телеканала.

После того как эти слова вызвали удивление ведущего, Раван поспешил добавить, что человеку следует научиться предсказывать поведение коронавируса, чтобы быть готовым к борьбе с ним.

Особенно интересно, что Индия в настоящее время является мировым лидером по числу выявляемых случаев коронавирусной инфекции за сутки.

Таким образом, заявление Равана прозвучало в тот момент, когда индийские врачи отчаянно борются с коварным заболеванием.

Напомним, Индия продолжает ставить антирекорды по числу заболевших коронавирусом за сутки.Так, 7 мая в стране вновь было зафиксировано свыше 400 тысяч новых случаев. Сейчас Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19.