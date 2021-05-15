https://news.day.az/world/1342852.html Тяжелое ДТП в Турции - погибли 2 человека, пятеро пострадавших
Тяжелое ДТП в Турции - погибли 2 человека, пятеро пострадавших
В районе Бергама турецкого города Измир произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись грузовик и такси.
Грузовик потерял управление и выехал на тротуар для пешеходов. В результате аварии погибли два пещехода, которые шли по тротуару.
При аварии пострадали 5 человек, находившиеся в автомобилях.
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