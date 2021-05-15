Тяжелое ДТП в Турции

В районе Бергама турецкого города Измир произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись грузовик и такси.

Грузовик потерял управление и выехал на тротуар для пешеходов. В результате аварии погибли два пещехода, которые шли по тротуару.

При аварии пострадали 5 человек, находившиеся в автомобилях.