В Грузии число инфицированных коронавирусом превысило 330 тыс. человек

За последние сутки в Грузии выявлено 969 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 16 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 330 375, число умерших выросло до 4 442.

От коронавируса вылечился 308 821 человек.