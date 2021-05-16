В Суэцком канале начались работы по его расширению

Администрация Суэцкого канала (SCA) заявила о начале работ по углублению русла канала, чтобы обеспечить двустороннее движение в южной части недалеко от того места, где в марте на шесть дней застрял контейнеровоз, блокировавший судоходство.

"Генерал-лейтенант Усама Рабии, председатель управления Суэцкого канала, стал свидетелем начала дноуглубительных работ на месте проекта дублирования канала", - говорится в сообщении администрации, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, важность реализуемого проекта дублирования канала - в повышении его эффективности и сокращении времени прохождения по нему для судов, а также в повышении коэффициента безопасности судоходства в южном регионе за счет увеличения площади примерно на 25% на участке в общей сложности в 40 км, который в настоящее время является односторонним.

Проект развития и навигационного курса канала нацелен на прокладку дополнительных 10 км в сегменте со 122-го км до 132-го км, что увеличит длину северного участка с 72 до 82 км, в южной части будет расширен и углублен 30-километровый участок, начиная от 132-го км до 162-го км канала.

В апреле Рабиа заявлял, что администрация изучает вариант расширения русла канала после инцидента с контейнеровозом Ever Given.