Школьницы сожгли ферму ради ролика для TikTok

Две школьницы в Нытвенском районе Пермского края России снимали ролик для TikTok и сожгли ферму, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Уточняется, что девушки нашли почти 200 тонн соломы и принялись поджигать и тушить кучи сухой травы, снимая процесс на видео. В какой-то момент вспыхнуло сильное пламя, справиться с которым школьницы уже не смогли. Они убежали, а тушить огонь пришлось пожарным.

В результате сгорело имущество на сумму 150 тысяч рублей.

Личности поджигательниц установил участковый.

В полиции со школьницами провели разъяснительные беседы, на их родителей составили административные протоколы о "неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".

Кроме того, владелец фермы имеет право через суд взыскать причиненный ущерб.