Ухань под ударом торнадо

Не менее 7 человек погибли, более 200 получили ранения в центральном и восточном Китае в результате ударов сразу двух мощных торнадо, как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Шестеро погибших были жителями города Ухань, где впервые в конце 2019 года обнаружили коронавирус. Торнадо обрушился на Ухань приверно в 20:40 по местному времени. Скорость ветра достигала 86 км/час. Местные СМИ со ссылкой на правительство округа Кайдянь сообщают, что от удара стихии обрушились строительные леса и рухнули несколько деревьев.

За полтора часа до этого ещё один торнадо обрушился на город Шэнцзе в провинции Цзянсу недалеко от Шанхая. По данным властей, здесь жертвой стихии стал 1 человек, более 20 получили ранения, сосртояние 2 из них серьёзное. От ветра пострадали несколько зданий и были повредждены объекты электроснабжения.