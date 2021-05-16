Экс-советница Рейгана попросила у Путина российское гражданство

Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси в эфире телеканала "НТВ" попросила президента Владимира Путина предоставить ей российское гражданство, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня", -сказала она.

По словам Масси, она посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России для продолжения своего дела.

"Я знаю, что они будут говорить: что я -traitor (предатель. -Прим. ред.). Я человек, который против Америки", -призналась Масси.

Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. Окончила Вассарский колледж, а также училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже. С 1984 по 1988 год была советником Рейгана по отношениям с СССР.

По ее словам, американский лидер встречался с ней не менее 17 раз, часто наедине, и подробно расспрашивал о русской культуре. От нее он узнал русскую поговорку "Доверяй, но проверяй", прочно вошедшую в обиход американской дипломатии.

Она написала несколько книг о России, включая "Земля Жар-птицы. Краса былой России" (1980) и "Павловск: Жизнь русского дворца" (1990).