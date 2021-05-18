Ученый усомнился в появлении COVID-19 в Китае

Военный микробиолог Михаил Супотницкий в беседе с "Московским комсомольцем" усомнился, что коронавирус появился в Китае.

Российский ученый заявил, что эпидемия коронавируса пришла не из Китая, а из Восточной Европы. Образцы миоматериала вируса были обнаружены сточных водах в провинциях Италии и Испании. "SARS-CoV-2 распространялся среди европейского населения единичными случаями и локальными вспышками COVID-19, но принимался врачами за грипп или тяжелую "внебольничную пневмонию"", - считает специалист, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт также отметил, что эпидемия может продолжаться годами, разгораясь и затухая. В прошлом же году он был уверен, что опасность коронавируса сильно преувеличена.

Супотницкий привел доводы на тему пандемии в Индии. По его мнению, сейчас в стране очень серьезная ситуация. Причиной он назвал, во-первых, ослабление контроля властей к мерам безопасности, а, во-вторых, стечение на одной территории всевозможных видов мутаций вируса.

30 марта Всемирная организация здравоохранения выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. Эксперты пришли к выводу, что вирус попал к человеку от летучих мышей через других животных. При этом лабораторная версия появления патогена была признана маловероятной. Точно установить, где и когда появился коронавирус SARS-CoV-2, не удалось. Как отмечалось ранее, связь COVID-19 с рынком в Ухане не удалось доказать.