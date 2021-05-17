Израиль нанес удар по подводной лодке ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее боевой корабль и беспилотный летательный аппарат нанесли удары по подводной лодке палестинского исламистского движения ХАМАС на побережье сектора Газа.

Как сообщили в пресс-службе армии, предполагается, что боевики ХАМАС хотели направить судно для совершения теракта в израильских водах, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Военный корабль и армейский беспилотный летательный аппарат нанесли удары на берегу по боевикам и единице подводного вооружения с тем, чтобы устранить угрозу", - говорится в заявлении военных.

Ранее израильские истребители обстреляли девять домов высокопоставленных командиров ХАМАС.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля - в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию "Стражи Стены". Столкновения идут до сих пор.

По данным на 16 мая, с начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян. Палестина в результате израильских обстрелов потеряла более двухсот человек.