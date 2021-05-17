Ryanair завершил финансовый год с рекордным убытком

Крупнейший в Европе бюджетный авиаперевозчик Ryanair ("Райанэйр") завершил финансовый год с убытком в размере 815 млн евро. В заявлении ирландского лоукостера отмечается, что минувший период "стал самым сложным за всю 35-летнюю историю Ryanair".

В связи c ограничениями, введенными правительствами многих европейских стран из-за пандемии коронавируса, объем перевозок снизился на 81%. Компания была вынуждена сократить три тысячи рабочих мест.

Вместе с тем наблюдаемый с апреля рост еженедельных бронирований позволяет говорить о признаках восстановления. По мнению Ryanair, если большинство населения Европы будет вакцинировано к сентябрю, то можно рассчитывать на существенный рост авиаперевозок, рабочих мест и туризма во второй половине текущего финансового года.

В Ryanair также отметили, что в дальнейшем стоит ожидать значительного повышения тарифов во время праздников и школьных каникул, так как количество посадочных мест будет урезано на четверть по сравнению с периодом до начала пандемии.