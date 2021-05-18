МИД Израиля поблагодарил США за осуждение ХАМАС и поддержку в СБ ООН

Глава МИД Израиля Габи Ашкенази провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном и поблагодарил его за поддержку Израиля и осуждение палестинского движения ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

"Я провел еще одну важную беседу с госсекретарем США Блинкеном. Я поблагодарил его за осуждение террористической деятельности ХАМАС и поддержку права Израиля на самозащиту. Также поблагодарил за поддержку, оказанную нам сегодня в Совете Безопасности ООН", - сообщил МИД.

Ранее в понедельник Совет Безопасности ООН из-за возражений США в третий раз не смог согласовать совместное заявление с призывом остановить боевые действия в Израиле и секторе Газа.

Ашкенази также отметил, что "Израиль будет продолжать действовать против ХАМАС, пока мир не будет восстановлен на юге и в центральной части" Израиля. Все международное сообщество, по его словам, "должно осудить ХАМАС, которое использует население Газы в качестве живого щита". Он охарактеризовал поддержу США как неизменную.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает более чем о 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.