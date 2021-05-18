Глава ВОЗ заявил о мировом "вакцинного апартеиде"

Весь мир в настоящее время находится в ситуации "вакцинного апартеида".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Мир находится в условиях "вакцинного апартеида". Как вы знаете, страны с высоким уровнем дохода составляют 15% населения мира, но имеют 45% мировых вакцин. Страны с низким и средним уровнем дохода составляют почти половину населения мира, но на них приходится всего 17% вакцин. Так что разрыв действительно огромен", - сказал гендиректор ВОЗ в ходе онлайн-дискуссии, организованной Парижским форумом мира.

Он также в очередной раз призвал страны делиться вакцинами от коронавируса.

Ранее глава ВОЗ призывал к увеличению финансирования программы ACT-Accelerator, которая нацелена на международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам от COVID-19 и средствам диагностики. На данный момент программа нуждается в финансировании в размере 19 миллиардов долларов.