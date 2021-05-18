https://news.day.az/world/1343606.html Канада получит на этой неделе рекордные 4,5 млн доз вакцины от коронавируса
Канада получит на этой неделе рекордные 4,5 млн доз вакцины от коронавируса
Рекордные 4,5 млн доз вакцины от коронавируса будут поставлены на этой неделе в Канаду. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV, передает Day.Az.
По его данным, на этой неделе в Канаду была запланирована доставка только 2 млн доз препаратов американских компаний Pfizer и Moderna, но фирмам удалось нарастить поставки. Ранее в страну не поставлялось так много препаратов от коронавируса за одну неделю.
14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Прививки сделали 17,3 млн человек (55% населения старше 12 лет).
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