Площадь в Париже временно закрыли из-за свинцовой пыли

В столице Франции решили временно закрыть площадь перед собором Парижской Богоматери из-за высокой концентрации свинца в воздухе.

Соответствующее решение приняли в префектуре полиции. Об этом сообщил канал Franceinfo со ссылкой на заявление ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Результаты недавних измерений показали, что концентрация свинцовой пыли выше обычного уровня, фиксируемого в Париже", - предупредили в городской полиции.

Загрязнение стало следствием крупного пожара, который произошел 15 апреля 2019 года. В тот день загорелся собор Парижской Богоматери.

Тогда пламя полностью уничтожило его деревянную кровлю и шпиль, который упал и догорел на полу Нотр-Дама. Потушить полыхающий собор смогли лишь на утро следующего дня.