Пилот направил самолет на дом, устав от ссор с женой

26 сентября 1976 года в Новосибирске произошла авиакатастрофа. Молодой лётчик Владимир Серков поднял в воздух самолёт Ан-2 и направил его на жилой дом, где, как считал пилот, должны были находиться его жена с двухлетним сыном. На самом деле супруга с ребёнком уехали на дачу с тестем и тёщей. В катастрофе погибли несколько человек, включая самого лётчика. При этом все материалы спецслужб об инциденте утеряны.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, за штурвалом Ан-2 в момент катастрофы находился 23-летний пилот Владимир Серков.

Позднее следствие выяснило, что столкновение с домом было неслучайным. Владимир намеренно пошёл на таран квартиры своего тестя, где в тот момент, по предположению лётчика, должна была находиться его жена Татьяна с двухлетним сыном Романом. Он не знал, что Татьяна, Роман и его тесть с тёщей в это время были на даче.

Жильцы дома, знавшие семью, рассказали, что отношения между супругами были сложными. Татьяна разводилась с Владимиром, уехала с сыном к родителям, и, как говорят соседи, уже встречалась с неким капитаном, которого за роман с замужней женщиной якобы лишили звания и выгнали из партии.

Владимир, по словам знакомых семьи, просил Татьяну повременить с разводом. Он хотел уехать работать за Полярный круг, а одним из условий, необходимых для этого, было соответствующее семейное положение. Жена пилота настаивала на разводе, её в этом поддерживала мама.

За два дня до катастрофы Ольга Юрова услышала ссору, доносившуюся из квартиры родителей Серковой, а потом видела, как Владимир измерял в шагах расстояние от будки до дома. Она уверена, что уже тогда лётчик рассчитывал свой последний полёт.

В 08:06 26 сентября командир воздушного судна 116-го лётного отряда Владимир Серков без разрешения диспетчера поднял в воздух Ан-2 с новосибирского аэродрома Северный.

Через десять минут самолёт врезался в стену между третьим и четвёртым этажами первого подъезда дома на Степной.