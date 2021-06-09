Подземные Tesla Илона Маска разочаровали американцев

Суперпроект Илона Маска провалился. Обещанный экстрим в Лас-Вегасе разочаровал американцев. Они опробовали подземный тоннель, где собирались разогнаться на лимитированных Tesla до 200 километров в час, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В этом случае сорокаминутный заезд сокращался бы до двух минут.

На деле пассажиры проехали весь путь - более километра - в три раза медленнее, чем было обещано. А вместо беспилотника их вез нанятый водитель.