https://news.day.az/world/1350406.html Подземные Tesla Илона Маска разочаровали американцев
Подземные Tesla Илона Маска разочаровали американцев
Суперпроект Илона Маска провалился. Обещанный экстрим в Лас-Вегасе разочаровал американцев. Они опробовали подземный тоннель, где собирались разогнаться на лимитированных Tesla до 200 километров в час, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В этом случае сорокаминутный заезд сокращался бы до двух минут.
На деле пассажиры проехали весь путь - более километра - в три раза медленнее, чем было обещано. А вместо беспилотника их вез нанятый водитель.
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