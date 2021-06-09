Мусорщики устроили погром в Париже

Мусорщики, протестующие против реформы госслужбы, ворвались в мэрию тринадцатого округа Парижа и устроили там погром.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По данным канала, поводом для протестов стали сокращение отпусков, воспрепятствование праву на забастовку, а также санитарные условия, в которых вынуждены работать уборщики отходов.

Мэр округа Жером Куме осудил акцию на своей странице в Twitter.

"Насилие, кражи и порча имущества не должны рассматриваться как законные действия", - написал чиновник.

Он заявил телеканалу, что протестующие разбросали бумаги мэрии по зданию. В частности, пострадали документы, связанные с вакцинацией от COVID-19.