В Белом доме раскрыли важные темы на встрече Путина и Байдена

Помощник по национальной безопасности главы американской администрации Джейк Салливан в беседе с журналистами раскрыл темы для разговора на встрече президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так, в ходе встрече Байден намерен обсудить с Путиным недавние хакерские атаки с использованием вирусов-вымогателей. При этом Салливан подчеркнул, что США не считают, что правительство России каким-либо образом причастно к этим атакам. "Россия может и должна сделать шаги, чтобы принять меры против этого", - сказал он.

Кроме того, американский лидер намерен обсудить с президентом России вопросы доставки гуманитарной помощи в Сирию. "Наша позиция в вопросе гуманитарного доступа хороша известна. Мы считаем, что должен быть трансграничный гуманитарный доступ для спасения жизней", - заявил представитель Белого дома.

Также представитель американской администрации выразил надежду, что президенты России и США обсудят на встрече возможные пути выхода на договоренности с Ираном по его ядерной программе.