Renault обвинили в махинациях с дизельными двигателями

Французские правоохранители обвинили компанию Renault в мошенничестве. По версии следствия, автопроизводитель причастен к махинациям с показателями выбросов в окружающую среду дизельных двигателей прошлых поколений.

В концерне отрицают факт совершения какого-либо правонарушения, передает Day.Az Bloomberg. В Renault указывают, что автомобили компании не оборудуются программным обеспечением для устройств контроля за загрязнением окружающей среды.

При этом в заявлении говорится, что автоконцерн вынужден внести залог в размере 25 млн евро и предоставить банковскую гарантию на дополнительные 60 млн для компенсации возможных убытков.

"Дизельный скандал" разгорелся в 2015 году. Тогда выяснилось, что автомобили Volkswagen были оснащены программным обеспечением, позволявшим занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Проверка показала, что они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.