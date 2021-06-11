Дональд Трамп призвал страны бойкотировать Twitter и Facebook

Бывший президент США Дональд Трамп призвал больше стран бойкотировать Twitter и Facebook за ограничение свободы слова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Экс-глава Белого дома опубликовал 9 июня заявление, в котором поздравил Нигерию с блокировкой Twitter и выразил мнение, что больше стран должно последовать ее примеру.

"Кто они такие, чтобы диктовать, что хорошо и что плохо, если сами они - чистое зло? Я должен был сделать это, когда был президентом. Но Цукерберг продолжал звонить мне, приходить в Белый дом на ужин и говорить, насколько я хорош", - говорится в заявлении.

В конце заметки он упомянул "2024?", намекая на возможный второй президентский срок.