https://news.day.az/world/1351217.html Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 3 миллиона
Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 3 миллиона
В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) скончались 153 человека.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщило Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 81 672 человек.
За минувшие сутки в стране коронавирусом заразились 12 398 человек, общее число инфицированных достигло 3 003 112 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре