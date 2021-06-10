Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 3 миллиона

В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) скончались 153 человека.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщило Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 81 672 человек.

За минувшие сутки в стране коронавирусом заразились 12 398 человек, общее число инфицированных достигло 3 003 112 человек.