https://news.day.az/world/1351221.html Покупатель избил кассиршу супермаркета бутылкой в Москве - ВИДЕО
Покупатель избил кассиршу супермаркета бутылкой в Москве - ВИДЕО
Посетитель избил сотрудницу супермаркета бутылкой в Москве.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, это произошло вечером 9 июня в магазине на Комсомольском проспекте.
На кадрах видно, как у покупателя и сотрудников супермаркета на кассе произошел конфликт. Мужчина-кассир попытался успокоить буйного посетителя, однако тот продолжил спорить, а потом и вовсе набросился на вторую сотрудницу с бутылкой, которую собирался приобрести.
Пострадавшая обратилась к медикам. А напавшего на нее мужчину удалось задержать. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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