Покупатель избил кассиршу супермаркета бутылкой в Москве

Посетитель избил сотрудницу супермаркета бутылкой в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, это произошло вечером 9 июня в магазине на Комсомольском проспекте.

На кадрах видно, как у покупателя и сотрудников супермаркета на кассе произошел конфликт. Мужчина-кассир попытался успокоить буйного посетителя, однако тот продолжил спорить, а потом и вовсе набросился на вторую сотрудницу с бутылкой, которую собирался приобрести.

Пострадавшая обратилась к медикам. А напавшего на нее мужчину удалось задержать. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.