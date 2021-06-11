Начинается саммит G7

Сегодня в английском городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл открывается саммит Группы семи (G7), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, а также руководители Евросоюза планируют обсудить в течение трех дней восстановление мира после пандемии коронавируса и усиление глобальной системы здравоохранения, борьбу с изменением климата, международное положение и другие темы. Также во встречах примут участие глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лидеры Австралии, Республики Корея, Индии и ЮАР и главы нескольких международных организаций.

В неформальном объединении экономически развитых стран мира в этом году председательствует Великобритания.