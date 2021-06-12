В США пассажир попытался сойти с летящего самолета

Пассажир летящего из Атланты в США самолета решил сойти с борта, не дожидаясь приземления или хотя бы снижения.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что мужчина сначала попытался открыть дверь в кабину пилотов, а когда это не получилось, принялся выламывать боковые двери, через которые обычно осуществляется посадка.

Что именно подтолкнуло к мысли о досрочном завершении полета, неизвестно.

В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что такие инциденты стали происходить все чаще: "Слишком много психически неуравновешенных людей садятся в самолеты".