Власти КНДР объявили войну южнокорейской музыке и фильмам

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал кей-поп "злокачественной опухолью", а в стране ужесточили наказание за просмотр фильмов и прослушивание музыки из Южной Кореи. Об этом написал шеф южнокорейского бюро The New York Times (NYT) Чхве Санг-хун, передает Day.Az со ссылкой на medusa.

Чхве Санг-хун отмечает, что пропаганда Северной Кореи на протяжении многих лет рассказывает о тяготах жизни в Южной Корее. Но этот образ разрушают южнокорейские фильмы и клипы, которые нелегально попадают в страну через Китай. Они стали набирать популярность на фоне карантинных мер из-за пандемии коронавируса, писало южнокорейское издание Daily NK. В последние месяцы власти КНДР почти каждый день публично говорят об "антисоциалистическом" влиянии южнокорейских фильмов, музыки и клипов.

В декабре 2020 года в Северной Корее даже ужесточили законы против тех, кто слушает музыку, смотрит фильмы, читает книги из Южной Кореи. Наказание для них увеличили с пяти до 15 лет трудовых лагерей. Тем, кто распространяет такие материалы, грозит наказание вплоть до смертной казни, сообщает NYT со ссылкой на данные южнокорейских спецслужб. В мае 2021 Daily NK писало, что житель КНДР был казнен за нелегальную продажу CD-дисков и USB-накопителей с южнокорейскими видео.