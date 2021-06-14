В Иране разрешили использование местной вакцины «Covİran Bаrаkаt» против COVID-19

Министерство здравоохранения Ирана разрешило использование местной вакцины "Covİran Bаrаkаt" против коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр здравоохранения Ирана Саид Немеки.

По его словам, сегодня Минздрав одобрил массовое применение местной вакцины "Covİran Bаrаkаt".

Министр отметил, что в настоящее время в стране произведен 1 млн. доз этой вакцины.

Напомним, "Covİran Bаrаkаt" - первая местная вакцина, которая будет использоваться в Иране после российской и китайской вакцины.