https://news.day.az/world/1352448.html В Иране разрешили использование местной вакцины «Covİran Bаrаkаt» против COVID-19
В Иране разрешили использование местной вакцины «Covİran Bаrаkаt» против COVID-19
Министерство здравоохранения Ирана разрешило использование местной вакцины "Covİran Bаrаkаt" против коронавируса (COVID-19).
Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр здравоохранения Ирана Саид Немеки.
По его словам, сегодня Минздрав одобрил массовое применение местной вакцины "Covİran Bаrаkаt".
Министр отметил, что в настоящее время в стране произведен 1 млн. доз этой вакцины.
Напомним, "Covİran Bаrаkаt" - первая местная вакцина, которая будет использоваться в Иране после российской и китайской вакцины.
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