Путин продлил до 30 сентября мораторий на выдворение иностранцев из России
Президент России Владимир Путин своим указом продлил до 30 сентября мораторий на выдворение из РФ иностранцев.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
Ранее действовавшая аналогичная норма истекала 15 июня.
"До 30 сентября 2021 г. включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, <...> не принимаются решения <...> в форме принудительного выдворения за пределы РФ, <...> о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии, решения о неразрешении въезда в РФ или нежелательности пребывания (проживания) в РФ, о сокращении срока временного пребывания в РФ", - говорится в указе. Как и ранее, эти послабления не распространяются на тех иностранцев, кто освободился из мест лишения свободы или создает угрозу нацбезопасности России.
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