Обрушилась кровля горящего склада в Челябинске

Площадь пожара на складе рядом с челябинским электрометаллургическим комбинатом увеличилась до 3,7 тысячи квадратных метров, также обрушилась кровля здания, сообщили в МЧС.

"Площадь пожара увеличилась до 3 700 кв. метров, произошло обрушение кровли на площади 500 кв. метров. В 11:23 мск на место прибыл пожарный поезд", - рассказал представитель ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В МЧС отметили, что сейчас к месту происшествия следует лаборатория Министерства экологии Челябинской области, чтобы провести замеры атмосферного воздуха. К ликвидации пожара привлекли 143 человека и 49 единиц техники, погибших и пострадавших нет.

Напомним, что возгорание склада на территории за зданием фабрики "Краснодеревщик" произошло в Челябинске во вторник. Изначально здание горело на площади 400 квадратных метров, однако позже огнем было охвачено уже три тысячи "квадратов". Известно, что из здания эвакуировали 25 человек.