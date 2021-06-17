Дагестанское село закрыли из-за случаев заражения COVID-19 на поминках

Въезд и выезд из села Урахи Сергокалинского района Дагестана были закрыты по требованию Роспотребнадзора из-за заражения людей коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил минздрав региона.

"Как выяснилось, причиной заражения послужили длительные поминальные мероприятия, на которые приехали родственники из Москвы, Избербаша и других территорий Дагестана. Контактные лица определены, проводится профилактическая работа", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, 11 жителей села, где всего проживает около 600 человек, были госпитализированы с коронавирусом и пневмонией в Сергокалинскую районную больницу, трое жителей с тяжелым течением болезни переведены в больницу Махачкалы, ещё 22 человека получают амбулаторное лечение, из них четверо детей.

Количество коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Сергокалинской ЦРБ увеличено до 22, добавили в минздраве. В настоящее время лечение здесь получают 17 пациентов.