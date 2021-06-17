https://news.day.az/world/1353514.html Турецкие истребители сопроводили американский военный самолет - ВИДЕО
Турецкие истребители сопроводили американский военный самолет - ВИДЕО
Истребители F-16 ВВС Турции сопроводили американский самолет B-52 по запросу Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM).
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в Twitter.
"Кроме того, турецкий самолет-заправщик KC-135R осуществил дозаправку американского бомбардировщика в воздухе", - говорится в сообщении.
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