Турецкие истребители сопроводили американский военный самолет

Истребители F-16 ВВС Турции сопроводили американский самолет B-52 по запросу Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM).

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

"Кроме того, турецкий самолет-заправщик KC-135R осуществил дозаправку американского бомбардировщика в воздухе", - говорится в сообщении.