В Португалии с 1 июля запрещены одноразовые пластиковые изделия

С 1 июля в Португалии будет запрещена продажа одноразовых пластиковых изделий, которые загрязняют окружающую среду и наносят наибольший ущерб морским обитателям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, португальские компании намерены убрать с полок супермаркетов тарелки, столовые приборы, соломинки для питья, контейнеры из пенополистирола для напитков и продуктов питания, которые наносят серьезный вред окружающей среде.

Кроме того, с 2024 года в Португалии будет наложен новый налог на пластиковую упаковку с едой на вынос. Налог в размере около 40 евроцентов, несомненно, будет способствовать удорожанию этих продуктов.

Эти меры являются следствием принудительной защиты окружающей среды.

Таким образом, Португалия становится одной из первых стран в Европейском союзе, которая применяет совместную директиву, утвержденную почти два года назад, реализация которой замедлилась из-за вспышки пандемии коронавируса.

Кроме того, начинается война против пластиковых бутылок с водой и другими напитками, поскольку они должны быть либо пригодны для вторичной переработки, либо компаниям придется искать альтернативу.

Воздействие этих мер не только уменьшит загрязнение окружающей среды, но также должно привести к снижению смертности китов, дельфинов и рыб, которые проглатывают эти пластиковые изделия.

В ЕС пластик составляют 85 проц морского мусора, и только 30 проц собирается для вторичной переработки.

Согласно экологическим исследованиям ЕС, которое представило разрушительное сравнение, если в 1950 году во всем мире было произведено два миллиона тонн пластика, то в 2015 году эта цифра взлетела до 380 миллионов.

Следовательно, повышение осведомленности становится фундаментальным инструментом для достижения целей по охране окружающей среды.