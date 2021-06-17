https://news.day.az/world/1353603.html В Петербурге задержали Lexus с полным багажником поддельных справок о коронавирусе - ВИДЕО
В Петербурге задержали Lexus с полным багажником поддельных справок о коронавирусе - ВИДЕО
В четверг на севере Петербурга остановили иномарку с полным багажником поддельных справок об отсутствии коронавируса.
Как сообщил 78.ru источник, мужчину на джипе Lexus задержали у дома № 114, корпус 1 по Гражданскому проспекту. Кроме фальшивых справок, у него нашли печати, голограммы и списки покупателей с номерами телефонов.
Выяснилось, что задержанный ранее уже был судим за поделку документов. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Петербурге заблокировали десятки сайтов, торгующих справками об отсутствии коронавируса.
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