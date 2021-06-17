В Петербурге задержали Lexus с полным багажником поддельных справок о коронавирусе

В четверг на севере Петербурга остановили иномарку с полным багажником поддельных справок об отсутствии коронавируса.

Как сообщил 78.ru источник, мужчину на джипе Lexus задержали у дома № 114, корпус 1 по Гражданскому проспекту. Кроме фальшивых справок, у него нашли печати, голограммы и списки покупателей с номерами телефонов.

Выяснилось, что задержанный ранее уже был судим за поделку документов. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Петербурге заблокировали десятки сайтов, торгующих справками об отсутствии коронавируса.