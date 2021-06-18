https://news.day.az/world/1353623.html ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа
ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа
Израильские ВВС нанесли удары по позициям палестинских группировок в секторе Газа.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила местная радиостанция Dunya Al Watan.
По ее данным, налетам подверглись расположения так называемых фракций сопротивления в городе Бейт-Лахия на севере прибрежного анклава. О последствиях бомбардировок не сообщается.
В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между сторонами.
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