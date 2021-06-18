В Дагестане отмечается активный рост числа заболевших COVID-19

Активный рост числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией отмечается в Дагестане. Пик госпитализаций зафиксирован 16 июня, когда в стационары республики поступили 176 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"В Дагестане отмечается активный рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, пик госпитализаций зафиксирован 16 июня, когда в стационары республики поступили 176 человек. Растет и число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Дагестане ежедневный прирост госпитализаций сейчас аналогичен середине января этого года. "На сегодняшний день в Дагестане ежедневный прирост госпитализаций аналогичен периоду середины января этого года, когда для лечения пациентов с COVID-19 было развернуто 4 500 коек", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что возможность защитить себя и окружающих и вернуться к нормальной жизни может дать только своевременно проведенная вакцинация.

"В Дагестане привито уже 116 168 человек, поступила новая партия вакцины - 14 000 доз, которая сразу же развезена по районам и городам", - сказали в Минздраве региона.

На 17 июня в стационарах республики получает лечение 1 391 пациент с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями, развернуто 1 724 койки, за минувшие сутки госпитализирован 161 пациент. 107 человек находятся в отделениях реанимации, из них подключены к аппаратам неинвазивной и инвазивной вентиляции легких 36 больных. Амбулаторную терапию получают еще 599 пациентов с легкими формами пневмоний, Минздравом РД они обеспечены бесплатными лекарствами.